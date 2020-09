Mazara, i campioni d’Italia di tennis tavolo paralimpico in visita al Comune

I campioni d’Italia dell’Asd Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara del Vallo sono stati accolti al Palazzo di Città dal Sindaco Salvatore Quinci. Accompagnati dal prof. Gaspare Majelli, gli atleti paralimpici hanno mostrato con orgoglio le medaglie conquistate la scorsa settimana alla dodicesima edizione dei Campionati Italiani di tennistavolo degli Intellettivo relazionali della Federazione Italiana Sport Paralimpici, che si sono disputati a Catania.

Il primo cittadino, a nome della comunità mazarese, ha espresso agli atleti della “Mimì Rodolico” le più vive congratulazioni per l’ennesimo successo sportivo raggiunto in ambito nazionale, sottolineando il grande valore dello sport, soprattutto quello paralimpico per la funzione sociale oltre che agonistica che rappresenta. Si è inoltre complimentato con il prof. Gaspare Majelli ed i suoi collaboratori per la meritoria attività che da anni svolgono in Città.

L’Asd Paralimpica “Mimì Rodolico” ha donato al Sindaco una maglietta celebrativa subito indossata dal primo cittadino …









Leggi la notizia completa