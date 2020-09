Marsala, vandali in azione al Parco di Salinella. Divelta la targa “Un albero per la vita”

Un brutto episodio di vandalismo si è verificato presso il parco della Salinella a Marsala.

La targa “Un albero per la vita” affissa il 21 luglio 2020 – insieme a 25 alberi di ulivo equivalenti ai bambini aiutati a nascere nel 2018 dal Movimento per la vita di Marsala è stata trovata oggi palesemente in maniera dolosa piegata e divelta.

Un’iniziativa allora condivisa dall’Amministrazione comunale, presente alla piantumazione con il sindaco Alberto Di Girolamo l’assessore Clara Ruggieri il 29 ottobre 2019.

Attualmente l’associazione si occupa di seguire e sostenere circa 60 famiglie con neonati a cui non ha mai fatto mancare il proprio appoggio nemmeno in pieno lockdown.









