Marsala, negativi gli impiegati del Credem. Quattro i positivi a Petrosino tra cui il vicepreside della Nosengo

Voci e chicchiericci che addirittura su whatsapp davano chiusa a causa del Coronavirus un’agenzia Credem di Marsala. A sconfessarle su facebook è un impiegato dell’Agenzia di via XI Maggio, Ignazio Adamo, ex cestista marsalese, che rassicura tutti dicendo che lui e tutti i suoi colleghi sono risultati negativi ai test. In particolare Adamo dice che lui e altri suoi due colleghi oltre al test sierologico sono negativi anche al tampone.

A Petrosino dove è stata chiusa la scuola Nosengo per caso di positività, aumentano i contagi, adesso sono quattro. Lo comunica il sindaco sul suo profilo facebook: “Cari cittadini, questa giornata purtroppo non ci riserva belle notizie. I casi di contagio a Petrosino oggi sono saliti a 4. Senza panico e allarmismo, dobbiamo affrontare questo momento con calma e lucidità. Ciò che è fondamentale adesso è seguire scrupolosamente le regole di distanziamento sociale, usare la mascherina e lavarsi frequentemente le mani”.

