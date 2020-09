Marsala, Grillo attacca Di Girolamo sulle strade allagate

Massimo Grillo, candidato sindaco a Marsala, attacca ancora una volta l’amministrazione Di Girolamo sulle strade allagate in città dopo l’acquazzone di lunedì. Ogni pretesto è buono per Grillo per attaccare l’amministrazione uscente che si ricandida al governo della città. Ecco la nota.

Ogni anno, in questo periodo, iniziano a ripresentarsi i soliti problemi di sempre. Problemi dovuti non al maltempo in se ma alla mancanza di un’adeguata programmazione ed esecuzione della pulizia approfondita dei tombini, della rete fognaria del centro urbano e delle “sachie” nelle contrade. Problemi sgradevolissimi ed altrettanto pericolosi, che oltre a compromettere la viabilità mettono a rischio persone e cose.

Pur senza voler cercare responsabili ed additare nessuno, desidero affermare con forza che questa situazione non è più tollerabile. Non è più tollerabile che ogni qualvolta piova in maniera un po’ più consistente si debba assistere all’allagamento delle strade ed allo “straripamento” delle condotte fognarie. Qui …









