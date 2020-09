Mafia, permesso premio al boss che fece uccidere Rosario Livatino 

Giuseppe Montanti, uno dei mandanti dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, ha avuto un permesso premio della durata di nove ore. Montanti ne ha usufruito proprio nella settimana delle commemorazioni per l’omicidio di Livatino, avvenuto il 21 settembre del 1990.

Il permesso premio, deciso dalla magistratura di Sorveglianza di Padova, è il primo dall’ergastolo comminato nel 1999. Montanti, che oggi ha 64 anni, fu arrestato solo dopo un periodo di latitanza ad Acapulco, in Messico.

È stato per vent’anni in regime di carcere duro e ha ottenuto il permesso anche grazie alla sentenza della Consulta di qualche mese fa sui reati ostativi e permessi.

Nel decreto del magistrato si fa proprio riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 2020 in cui si afferma “la non necessità della confessione del reato per ottenere il permesso-premio“. Il dipartimento della amministrazione Penitenziaria (Dap), con nota del 30 aprile 2019, evidenziava che “non ha mai collaborato” e …









