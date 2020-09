Liceo Classico, ci sono le sedie ma mancano i banchi per metà classi

Ci sono le sedie ma mancano i banchi. Passati i primi giorni di scuola senza intoppi (sul fronte Covid-19) al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano sono ora emerse le criticità che sanno di paradosso. Perché gli studenti nella metà delle classi hanno trovato le sedie ma non i banchi. «Attendiamo quelli monoposto che ci ha garantito il Ministero», ammette la dirigente scolastico Tania Barresi. Quando? «Ci dicono che la consegna avverrà entro la fine di ottobre». Il rischio è quello che l’attesa si faccia lunga settimane e gli studenti possono solamente stare seduti senza un banco dove appoggiare libri e quaderni.

Questa situazione paradossale si verifica in quasi metà delle 12 classi del Liceo, che conta 350 studenti. Una classe è stata allestita anche in aula magna. Insomma, la situazione è d’accomodo. «Se prima non si normalizzerà il tutto, non si potranno avviare le lezioni a regime», spiega ancora …









