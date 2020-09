L’avventura dell’arte. La rivoluzione di Carla Accardi

Oggi cominciamo un lungo racconto per anticipare i protagonisti e i temi della mostra «Carla Accardi – Antonio Sanfilippo. L’avventura del segno», che verrà inaugurata al Convento del Carmine di Marsala il 26 settembre. In queste settimane scopriremo le vite e le opere di Accardi e Sanfilippo con approfondimenti biografici e critici per cercare di tracciare il profilo di due dei maggiori artisti del XX secolo.

Seduto davanti a loro, Renato Guttuso raccoglie le dita della mano destra come se stesse impugnando un pennello immaginario, e comincia a disegnare in aria uno scarabocchio. «Che volete fare, voi? Questo?». Vuole schernirli, ridurre l’entusiasmo con cui gli parlano: d’altronde, è solo un gruppo di ragazzi che s’è messo in testa di portare in Italia la pittura astratta.

Pittura astratta, e cosa ne capirebbero gli operai della pittura astratta? Ne fa una questione ideologica, Guttuso, pittore e intellettuale organico al Partito …









