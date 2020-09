L’ Elzeviro di Bonagiuso: Una riforma digitale della pubblica amministrazione che tagli burocrazia

Il covid ha rivelato quanto fragile è questo nostro Paese, ma anche quanta disperata resistenza è in grado di esprimere quando ê messo con le spalle al muro.

In nome di questa capacità infinita di arrangiarsi con nulla e di disporre di pochissimo, non va perso il treno di una riforma di struttura. Ora. Non domani.

Struttura, non solo cose, dunque. Non solo banchi, non solo arredi, tetti, fotovoltaico, rinnovabilitã, ma anche distruzione del mostro burocratico che ha imballato questo nostro Paese per anni.

La burocrazia dei permessi, dei timbri, delle file, delle code, delle giornate perse tra mille uffici, quando basterebbe centralizzare con un click, dematerializzare via internet ed evitare inutili attese, irritanti, illogiche. Stancanti. Demotivanti.

È che l’italiano medio, specie se ha una certa età, ormai è invischiato nel sistema. Sa che c’è il trucco, e se gli danno appuntamento alle undici, presso un ente pubico, …









