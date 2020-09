Incidente sulla Palermo – Mazara. Auto si schianta contro un carro attrezzi 

Un incidente è avvenuto sulla Palermo – Mazara. Un’auto si è schiantata contro un carro attrezzi e si è ribaltata.

Nonostante il violento impatto avvenuto all’altezza di Villagrazia di Carini che ha distrutto l’auto, il conducente di una Volkswagen Polo finito è rimasto miracolosamente illeso.

Le sue iniziali sono V.F. e ha 40 anni.

Sul posto Polstrada, vigili del fuoco e 118.

L’auto è in pratica finita contro un mezzo del soccorso stradale che aveva agganciato un corriere in avaria fermo in corsia d’emergenza all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. La macchina dopo lo scontro si è ribaltata, rendendo inoltre necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’automobilista rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Ad aiutare l’automobilista prima dell’arrivo dell’ambulanza e delle pattuglie della Polstrada sono stati un finanziere libero dal servizio e un medico che era rimasto bloccato fra le auto incolonnate a causa dell’incidente. I sanitari del 118 hanno soccorso …









