Il Palazzetto dello Sport ancora indisponibile – lo sfogo del presidente del Marsala Futsal

A dieci giorni dall’inizio del campionato di serie C1 di calcio a cinque il Marsala Futsal, che il 26 settembre 2020 dovrà disputare la prima gara in casa contro il Palermo Futsal, non dispone ancora della struttura del Palazzetto dello Sport di Marsala.

Le prime due partite di Coppa Italia sono state disputate presso una struttura privata con un ulteriore esborso di denaro per la Società, infatti quest’ultima non risulta essere un impianto ricettivo, ed è proprio per questo che è risultata molto più complessa e altresì onerosa la gestione delle normative anti-COVID.



Parla il presidente del sodalizio marsalese Paolo Tumbarello dopo un confronto con il resto della dirigenza:



“Siamo amareggiati e soprattutto ci sentiamo presi in giro. Noi siamo una realtà sportiva che da quasi un decennio, tra alti e bassi, porta con orgoglio il nome di Marsala in giro per la Sicilia. In passato, per mancanze del genere …









Leggi la notizia completa