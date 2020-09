E’ ufficiale. L’imprenditore romano Gianluca Pellino è il nuovo patron del Trapani Calcio 

Dopo una giornata calda è arrivata l’ufficialità: il Trapani calcio ha un nuovo proprietario.

Si tratta dell’imprenditore romano Gianluca Pellino. A lui l’ex patron granata, Fabio Petroni, ha cedute le quote del club che ora, pertanto, volta pagina. A partire dalla prossima settimana il neo presidente dovrebbe essere in città anche se ha già contatto i dipendenti per rassicurarli. Finisce l’era Petroni culminata con la retrocessione dei granata in serie C.

Tagliato fuori dalla corsa alla proprietà il comitato C’è chi il Trapani lo ama che non avrebbe formulato alcuna controproposta nei termini fissati da Petroni. E quando la stessa è arrivata, il cerchio era già stato chiuso con l’accordo con l’imprenditore romano.









Leggi la notizia completa