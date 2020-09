Coronavirus: secondo caso a Petrosino, ragazzo contagiato a Mazara, la situazione a Castelvetrano 

Aggiornamenti sul coronavirus in provincia di Trapani.

Stamattina su Tp24 abbiamo dato la notizia di un dipendente della scuola “Nosengo” di Petrosino risultato positivo. La notizia è stata confermata dal Sindaco di Petrosino, Giacalone, in un video messaggio. Salgono così a due i contagiati.

«Continuano i contagi da Covid-19 nella nostra città. L’ultimo caso riguarda un minorenne asintomatico, risultato positivo al virus, già in isolamento domiciliare da qualche settimana. L’ASP di Trapani ha inoltre comunicato che due soggetti precedentemente risultati positivi al Coronavirus, hanno fatto i tamponi di controllo con esito negativo, per cui scendono a 11 i positivi in città compreso quello di oggi. Lo dichiara il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, subito appresa la notizia dell’undicesimo caso positivo al Coronavirus a Mazara del Vallo.

A Castelvetrano sono 13 i contagiati, di cui 10 in quarantena fiduciaria e 3 ricoverati in strutture sanitarie fuori dalla provincia di Trapani, …









