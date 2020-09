Coronavirus, psicosi a Marsala. Tante notizie false su chiusure in corso

Marsala oggi vive una giornata di psicosi e di isteria collettiva sul coronavirus. Girano in città tante notizie fale e non verificate su chiusura di bar, uffici, scuole, negozi per contagi vari, con la solita caccia all’untore. Al momento le uniche notizie certe sono la chiusura di un salone di bellezza, e della scuola di Petrosino.

Va anche detto che si tratta di chiusure temporanee, dovute alla sanificazione dei locali, e agli accertamenti per casi riscontrati. Non risultano altre chiusure, e, anche quando, bisogna abituarsi a questa nuova fase di convivenza con il virus, per cui assisteremo, soprattutto dal 24 Settembre, giorno in cui riaprono le scuole, a diffuse chiusure temporanee. Sono eventi che vanno, quindi, presi con serenità e lucidità.

Non bisogna essere allarmati, ma prudenti. Ciò significa che bisogna sempre: lavarsi bene le mani, usare la mascherina, stare ad un metro, anche di amici e colleghi. E poi bisogna …









