Una maestra di una scuola di infanzia di Erice Casa Santa, nel Trapanese, è risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato un tampone.

La scuola, un asilo paritario, ha chiuso e i bambini che la frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test.

Stamattina è arrivata la notizia della positività del vice preside della scuola di Petrosino.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in provincia di Trapani.









