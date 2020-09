Coronavirus, 229 i positivi in provincia. A Mazara l’ospedale Covid non c’è…

Dopo un fine settimana contenuto nell’aumento delle persone positive, ieri i contagi da Coronavirus in provincia di Trapani sono saliti fino a 229, 18 in più rispetto alla giornata di lunedì, quando erano stati 211.

Le 229 persone positive sono così distribuite nei diversi Comuni: Alcamo 23; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 13; Erice 13; Gibellina 0; Marsala 24; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 42, Santa Ninfa 6; Trapani 45; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1. I ricoverati totali sono 13 ma nessuno si trova in terapia intensiva, in isolamento domiciliare obbligatorio si trovano 216 mentre i decessi sono 6. Sono stati effettuati dall’inizio della pandemia 27.361 tamponi, 10.070 sono, invece, i test sierologici su personale sanitario e 1.749 i test per ricerca antigene.

Donna in rianimazione a Marsala trasferita a Palermo, Mazara non è pronta – Ieri una persona affetta da Coronavirus è stata ricoverata nel reparto di rianimazione del "Paolo Borsellino", dopo che lo stesso è stato sgomberato.









