Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, Il Sindaco di Mazara Salvatore Quinci eletto all’unanimità presidente dell’assemblea dei sindaci

Elezione all’unanimità anche per l’architetto Gaspare Bianco quale nuovo componente del cda in sostituzione del compianto Roberto De Simone



Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, è il nuovo presidente dell’assemblea del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo di Trapani.

Lo ha eletto all’unanimità l’assemblea dei sindaci del Consorzio riunitasi in videoconferenza oggi pomeriggio. La carica di presidente dell’assemblea era vacante dopo le dimissioni presentate dal sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella.

La candidatura del sindaco di Mazara a presidente dell’assemblea, su proposta del sindaco di Castelvetrano Alfano, è stata condivisa e votata all’unanimità dai sindaci e loro delegati intervenuti in rappresentanza dei Comuni soci del Consorzio.

Appena eletto il neo presidente Quinci ha ringraziato i colleghi amministratori dell’assemblea “per la fiducia e la stima dimostrate attraverso una proposta ed una condivisione spontanee e non concordate”. Il mandato di presidente …









Leggi la notizia completa