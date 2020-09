Alcamo, assegnate le deleghe ai neo assessori Salato e Barone

Il Sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha assegnato le deleghe ai neo assessori Filippo Salato e Laura Barone, rispettivamente: Polizia Municipale e Mobilità; Sport; Contrasto al randagismo e tutela animali all’avvocato Filippo Salato. Attività Produttive e Verde Pubblico all’architetto, Laura Barone.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi che “l’attribuzione delle deleghe ai neo assessori è stata fatta valorizzando le competenze che hanno maturato in questi anni al Consiglio Comunale”.

“Sono consapevole dell’importanza delle deleghe conferitemi e accetto di buon grado di proseguire quest’esperienza politico/amministrativa da assessore.

Cercherò soprattutto di portare avanti e concludere il lavoro degli assessori che mi hanno preceduto e di mantenere il più possibile un dialogo aperto tra la cittadinanza e la giunta municipale nelle materie che mi competono”, sono le parole dell’assessore Salato

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia, saranno mesi impegnativi per le deleghe che mi competono, in collaborazione con gli …









