Willy, il bene e il male

Ho aspettato per due ragioni prima ricordare il fatto, per abbracciare idealmente in primis i genitori, poi tutte le anime che gli vogliono bene. Si tratta del giovane Willy Monteiro pestato a morte a Colleferro provincia di Roma, da 4 elementi conosciuti alle forze dell’ordine, soprattutto in due, era intervenuto in difesa di un suo ex compagno di scuola, anche se gli avrebbero suggerito di desistere, Willy è intervenuto ugualmente. Per il rispetto del dolore della famiglia e amici, che nelle ore successive all’accaduto è lancinante, insorpottabile.

Il papà ha detto :” Willy vive perché ha salvato un’altra vita”. Non significa che dopo non lo sia, ma c’è il ritorno alla quotidianità, le responsabilità che ne derivano verso famiglia, amici e la professione che si esercita. L’altra perché a breve, brevissimo si spegneranno, i riflettori mediatici sociologici e culturali sulla morte di Willy. È questo sarebbe un errore esiziale. Probabilmente il motivo …









Leggi la notizia completa