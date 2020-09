VIDEO- Alfano parla dei 13 contagiati a Castelvetrano ed invita ad essere prudenti

Nuovo intervento del sindaco Enzo Alfano che spiega alla cittadinanza che ci sono 13 i contagiati, di cui 10 in quarantena fiduciaria e 3 ricoverati in strutture sanitarie fuori dalla provincia di Trapani, nessuno in terapia intensiva. Bisogna continuare ad essere prudenti e rispettare le linee guida. Un plauso agli studenti delle scuole superiori, oggi al secondo giorno di scuola, ed al personale scolastico che sta gestendo nel migliore dei modi la situazione, istruendo i ragazzi sui comportamenti da seguire.

ecco il suo video messaggio:

