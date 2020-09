Trapani Calcio, situazione drammatica: mister e DS pronti a lasciare, allenamenti annullati

In casa Trapani Calcio regna il caos. Il terzo allenamento consecutivo cancellato a causa dell’impossibilità di garantire il protocollo sanitario segna l’ennesima umiliazione per i tesserati e per chi, nonostante tutto, continua a lavorare. Quei dipendenti bistrattati da Fabio Petroni, alcuni ritenuti infedeli ed altri poco attenti, ai quali invece si deve un ringraziamento per aver tenuto in piedi la società durante tutta la stagione appena trascorsa. Magazzinieri, addetti alle pulizie, custodi, segreteria, area comunicazione e non solo hanno continuato a lavorare senza stipendio. Per non dimenticare giocatori e staff tecnico/medico, ai quali si deve il traguardo della salvezza sul campo. Cosa rimane oggi di tutto ciò? Molto poco, solo amarezza e disgusto per quello che poteva essere e non è stato. Mister Di Donato ed il direttore sportivo Sandro Porchia hanno raggiunto il limite e stanno ragionando sul da farsi. Sono pronti a lasciare il Trapani …









Leggi la notizia completa