“Tamponi o sierologici a tutto il personale delle carceri siciliane”

Test sierologici o tamponi a tutto il personale delle carceri siciliane. Lo chiede la Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia in una nota inviata alle istituzioni.

“E’ assolutamente urgente procedere ad effettuare i test sierologici, ovvero il tampone faringeo – nasale per tutto il personale di Polizia Penitenziaria e a tutti i lavoratori che operano all’interno delle carceri (come stanno facendo in altre regioni), considerato che abbiamo avuto notizia di possibili situazioni di incognita, che se non trattate con rapidità, potrebbero provocare gravissime conseguenze”, si legge nella nota del segretario generale Uilpa Polizia Penitenziaria Gioacchino Veneziano..









Leggi la notizia completa