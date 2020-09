Spaccio di cocaina, arrestato un uomo a Mazara

Spaccio di cocaina: la polizia ha arrestato un uomo a Mazara, P.B., di 44 anni.

L’arresto si inserisce nell’ambito delle mirate attività di Polizia dirette alla prevenzione generale e al controllo del territorio nella città di Mazara del Vallo, per contrastare il diffuso fenomeno del consumo di droga tra i giovani mazaresi.

All’interno del quartiere di “Mazara due”, da sempre al centro delle indagini della Polizia di Stato, gli investigatori, già nei giorni scorsi, avevano “puntato” l’uomo, seguendone in modo discreto i movimenti.

Nonostante le serie difficoltà operative connesse alla presenza nel quartiere di una rete di complici e vedette, gli agenti del Commissariato sono riusciti ad appostarsi in zona e ad osservare attentamente l’attività illecita messa in piedi dall’arrestato.

Intorno alle 14.30, i poliziotti lo hanno fermato mentre era alla guida del suo veicolo e, dopo aver ottenuto un primo riscontro positivo, hanno perquisito …









