Sotto controllo giudiziario una società degli eredi di Ignazio Salvo 

Guai giudiziari per i figli di Ignazio Salvo in Emilia Romagna. La “LG Costruzioni srl” di Reggio Emilia, dove da anni vivono i figli dell’esattore di Salemi, Luigi e Maria, è stata posta sotto controllo giudiziario su proposta del procuratore di Bologna Giuseppe Amato e del questore di Reggio Emilia, Giuseppe Ferrari.

La società, infatti, secondo gli inquirenti ha intrattenuto rapporti con alune ditte collegate ad alcuni imprenditori vicini al clan Grande Aracri di Cutro.

La “LG Costruzioni” aveva incoltrato la richiesta alla prefettura di Reggio Emilia per il rinnovo dell’iscrizione nella locale “White list”. Ma le autorità con l’emergere di alcune relazioni l’hanno cancellata dalla lista.

I Salvo davanti al tribunale din Bologna hanno chiesto loro stessi il controllo giudiziario. “Ora, per effetto del provvedimento – si legge in comunicato stampa della polizia – la ditta continuerà ad esercitare la propria attività imprenditoriale sotto il costante controllo di un …









