Si costituisce a Campobello di Mazara il Libero Movimento Civico “Nuovi Orizzonti”.

La formazione di questo movimento nasce spontaneamente e liberamente tra soggetti, di area politica moderata, impegnati a vario titolo, in vari ambiti del tessuto economico-produttivo, della comunità campobellese. Lo scopo è quello di contribuire allo sviluppo sociale culturale ed economico del nostro territorio. Il Movimento si propone di dare slancio a tutte quelle attività sociali ed economico-produttive: ambientale, agroalimentari, turistiche, rivalutazione delle risorse naturalistiche ed archeologiche; sulle quali puntare per uno sviluppo equo solidale e sostenibile del nostro territorio.

Il panorama politico locale, in questa tornata elettorale, ha espresso le candidature a Sindaco di persone e personalità di elevato profilo politico e non solo. Purtuttavia, il Movimento Nuovi Orizzonti riconoscendo il lavoro e lo sforzo profuso in questi anni dall’attuale Sindaco, nell’ottica di dare continuità al processo di trasformazione intrapreso in questi anni, ha deciso di condividerne la sua ricandidatura.

Il programma elettorale, della lista Democrazia e libertà, …









