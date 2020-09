Salemi, ancora un terremoto nella notte. Sindaco Venuti: “Nessun danno”

La terra continua a tremare in provincia di Trapani. Come successo in occasione delle precedenti scosse, ancora una volta l’epicentro del terremoto di stanotte è stato localizzato a Salemi. In particolare, all’1:58, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 1.9 Richter ad una profondità di 18km.

Negli ultimi giorni, vista anche la riapertura delle scuole, numerose sono state le verifiche che il sindaco Venuti ha disposto sugli immobili. Ecco cosa ha scritto sulla sua pagina Facebook il primo cittadino salemitano: “Le ulteriori verifiche effettuate dopo le scosse di terremoto delle ultime ore hanno confermato l’assenza di danni sul territorio. Con la Protezione civile comunale abbiamo verificato le vie di fuga e i luoghi di raccolta previsti dal nostro Piano di protezione civile: vi invito a scaricarlo dal sito del Comune, mentre nelle prossime ore ne distribuiremo le copie in tutti i nostri istituti scolastici. Ad oggi, ovviamente, non …









