Rischiavano di morire per la plastica. Curate e liberate due tartarughe alle Egadi

Liberazione doppia lunedì per il Centro di Recupero Tartarughe dell’A.M.P delle Egadi.

Sono tornate in libertà, nelle acque antistanti la località Nono chilometro – Pizzolungo, nel versante settentrionale della costa trapanese, due esemplari di Caretta caretta, in cura dal mese di giugno presso la struttura.

Ennio, così chiamato in memoria del grande compositore Ennio Morricone, è un esemplare di circa 15 anni recuperato da un sub proprio al Nono chilometro con difficoltà nel nuoto, dovute ad un groviglio di materiale plastico sulla pinna anteriore destra che, a causa della costrizione operata, ne ha determinato l’amputazione.

Violetta, una femmina di circa 30 anni, il cui nome è stato scelto in base alla graduatoria del Tartavoto 2020 sul tema dei personaggi del teatro e dell’opera, proveniva da Bonagia e al momento del recupero presentava problemi di galleggiamento determinati ad ingestione di ingente quantità di materiale plastico.

