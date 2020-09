Referendum costituito il comitato dei “Democratici per il No”

Si è costituito in provincia il comitato dei Democratici per il No, composto da iscritti e dirigenti del Partito Democratico convinti che al referendum del 20 e 21 settembre.

“Occorre votare NO per respingere una modifica costituzionale che, per chi proviene da una cultura politica autenticamente progressista e riformista, non può certamente essere definita “riforma” – si legge in una nota del comitato del NO, rappresentato da Alessandro Esposito – Direzione Provinciale PD (Paceco), Gianluca Nuccio – Direzione Provinciale PD (Castelvetrano), Pina Santoro – Assemblea Provinciale PD (Valderice)”.

“Si tratta, infatti, di un taglio lineare, motivato da spinte populiste e non da un vero riformismo – continua il Comitato per il NO – inutile sotto il profilo del risparmio (che poi sarà rappresentato da un caffè l’anno a cittadino) e che mortifica la rappresentanza territoriale, penalizzando soprattutto il Sud (e, in particolare, i piccoli centri, la cui rappresentanza verrebbe notevolmente ridimensionata, …









