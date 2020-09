Reddito di cittadinanza, c’è lo stop ad ottobre per alcuni beneficiari

Reddito di cittadinanza: la mensilità di ottobre non verrà pagata ai beneficiari del sussidio o almeno questo è quello che dovrebbe accadere per qualcuno.

Non tutti infatti coloro che prendono il reddito di cittadinanza vedranno venir meno il pagamento di ottobre perché questa è una possibilità riservata solo a qualcuno. Si tratta di coloro che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza lo scorso marzo 2019 e che hanno ricevuto il primo pagamento ad aprile dello stesso anno.

Come riporta Money.it, per alcuni di loro (quelli che hanno mantenuto il diritto al sussidio) settembre 2020 è il diciottesimo mese consecutivo di reddito di cittadinanza ed è prevista pertanto la scadenza. Tuttavia sarà possibile fare una nuova domanda. Vediamo quindi nel dettaglio a chi e perché il reddito di cittadinanza di ottobre non verrà pagato.

Il mese di ottobre non verrà pagato perché a settembre scadono le prime 18 mensilità. I beneficiari …









