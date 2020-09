Processo per accusa diffamazione nei confronti del sindaco di Trapani. Nota dell’imputato Bologna

E’ fissata per il 6 ottobre prossimo la prima udienza del processo che vede imputato l’imprenditore Peppe Bologna per il reato di diffamazione nei confronti di Giacomo Tranchida, attuale sindaco di Trapani. I fatti si riferiscono alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2018, quando Tranchida era candidato sindaco della città capoluogo. Secondo l’accusa Bologna, commentando sui social un post del querelante Tranchida, lo diffamò.

Bologna, in un contesto più ampio, definì “meschino, falso, mendace, poverino, insipiente, comico il comportamento del Tranchida”.

Il 30 settembre Bologna terrà una conferenza stampa. In quell’occasione sarà anche resa pubblica la lista dei testi e l’elenco dei documenti a sua difesa. Bologna è assistito dall’avvocato Gino Bosco.

