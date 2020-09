Pescherecci sequestrati a Bengasi, contatto fra il ministro Di Maio e i familiari. Mediazione di Russia ed Emirati per soluzione vicenda?

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito in video conferenza le famiglie dell’equipaggio dei pescherecci sequestrati in Libia, il sindaco di Mazara del Vallo e gli armatori, ai quali -lo si apprende da fonti diplomatiche- ha assicurato il massimo impegno del Governo per una risoluzione positiva della vicenda.

Dalle stesse fonti si apprende che “il pressing della Farnesina è senza sosta”. Ieri Di Maio ha sentito prima il suo omologo emiratino ed oggi sentirà il ministro russo Lavrov. Sia gli Emirati che Mosca sono due attori molto influenti nei confronti di Bengasi.

Di Maio, oltre a ribadire la massima disponibilità e il supporto della Farnesina ai familiari dell’equipaggio dei pescherecci sequestrati a Bengasi dal primo settembre, e al sindaco di Mazara, ha evidenziato la complessità della situazione e non si è espresso sui dei tempi della soluzione. Sempre da fonti diplomatiche si è appreso che Di …









