“Non si tratta solo dell’annosa questione sullo sfruttamento dell’acque internazionali in questa zona del Mediterraneo, qui stiamo assistendo a qualcosa di più complesso in una situazione, quella libica, in cui finalmente si stava profilando uno sbocco negoziale della crisi.”

L’articolo Pescherecci mazaresi sequestrati in Libia, presidente Commissione Difesa “Preoccupata apprensione” sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa