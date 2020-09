Omicidio di Lastra a Signa: tre arresti, due erano in Spagna

Nel corso delle indagini relative all’omicidio del marocchino EL GUERYMY Aazeddine, verificatosi la sera del 20 agosto 2020 nei pressi di Piazza Gramsci a Lastra a Signa (FI), nella giornata di ieri sono stati tratti in arresto tre connazionali ritenuti responsabili in concorso dell’efferato delitto.

In particolare, nella mattinata, in Murcia (Spagna), personale dell’UDYCO Central – Grupo Fugitivos Internacionales della Polizia nazionale spagnola, a seguito dell’attivazione dei canali di cooperazione internazionale di polizia (SCIP ed Esperto per la Sicurezza della DCSA presso l’Ambasciata d’Italia in Madrid) da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Firenze, ha tratto in arresto i fratelli EDDGUOOGHY Larbi cl. 1987 e Cherki cl. 1980, entrambi pregiudicati, destinatati di OCC in carcere e Mandato di Arresto Europeo, emessi dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Firenze (Dott. Angelo Antonio PEZZUTI).

A seguire nel corso del pomeriggio, nel prosieguo dell’attività investigativa è …









