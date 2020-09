Marsala, è morto Giuseppe Caruso. Era rimasto ustionato in una stazione di servizio

E’ morto Giuseppe Caruso. Si tratta dell’uomo che, qualche giorno fa, era rimasto gravemente ustionato in una stazione di servizio a Marsala. A differenza di quanto inizialmente riportato, Caruso non era un benzinaio, ma un operaio di un’azienda che si occupa della manutenzione e della pulizia delle cisterne.

L’incidente è avvenuto in un impianto di benzina della zona di Tabaccaro, nella parte nord di Marsala.

Secondo quanto ricostruito da Tp24, l’operaio stava lavorando in un serbatoio di gasolio che avrebbe dovuto essere totalmente vuoto. A causa di una scintilla nella chiusura di un coperchio, è invece esploso, per i gas che circolavano all’interno. Le condizioni di Caruso sono apparse subito gravissime: presentava ustioni sull’80% del corpo, e aveva i polmoni totalmente devastati per le inalazioni. E’ stato trasferito con urgenza in prognosi riservata a Palermo, dove è morto ieri.

Lascia la moglie e due figli piccoli.

