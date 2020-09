Marsala, arriva la mostra Accardi – Sanfilippo. Gli orari e le norme da seguire

Manca poco alla tanto attesa mostra dedicata a Carla Accardi e Antonio Sanfilippo.

L’inaugurazione, che avverrà Sabato 26 settembre ore 18.30 al Convento del Carmine di Marsala, rispetterà le normative sulla sicurezza anti-Covid, che prevedono una limitazione di affluenza per gli eventi culturali.

A tale scopo la disponibilità dei posti a sedere sarà max 70 unità.

Considerando necessario dare priorità ai rappresentanti dell’Archivio Accardi-Sanfilippo, ai prestatori,alle Autorità e ai giornalisti, lo spazio rimasto sarà riservato a coloro che invieranno,tramite e-mail,la richiesta di partecipazione fino ad esaurimento posti a sedere.

Per quanti non riusciranno a presenziare, questa Direzione offrirà GRATUITAMENTE la visita alla mostra con “guida” (previa prenotazione) DOMENICA 27 settembre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 17 alle ore 18.30.

Inoltre per la settimana che va dal martedì 29 settembre alla domenica 4 ottobre si potrà visitare la mostra GRATUITAMENTE previa prenotazione obbligatoria.









