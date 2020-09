“In viaggio tra i filari” con A29 Energy Service Company

“In viaggio tra i filari”, è l’iniziativa in pieno periodo di vendemmia che vede in tour un bellissimo pulmino vintage con lo scopo di raccontare la rinascita di un territorio, a 50 anni dal terremoto del Belice che lo ha reso tristemente famoso nel mondo.

Ma “In viaggio tra i filari” servirà, soprattutto, a raccontare quelle che sono le caratteristiche enologiche, culturali, gastronomiche e artistiche della Sicilia occidentale lungo la Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara e la Strada del Vino Marsala.

A29 Srl sostiene “In viaggio tra i filari”, l’iniziativa che si propone come obiettivo la diffusione e la conoscenza della storia del vino di questo territorio, con il fine di sensibilizzare tutte le aziende del tour 2020 a far crescere i propri impianti di produzione con l’utilizzo di energia pulita per il bene e la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta, perché “Green è …









