In arrivo 2 mln di tamponi rapidi, Razza: “Ci aspettiamo una crescita dei contagi”

Due milioni di tamponi rapidi che consentiranno screening più veloci. Il primo milione sarà già nella disponibilità nell’isola da giovedì. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza oggi pomeriggio durante un incontro a Palazzo d’Orleans a Palermo.

«I nuovi tamponi verranno stoccati in parte a Palermo e in parte a Enna nei depositi della Protezione civile – ha spiegato – mentre il secondo milione è atteso per la prossima settimana». I nuovi tamponi saranno distribuiti alle Aziende sanitarie in base al fabbisogno della popolazione.

«Siamo tra le prime regioni ad avere una dotazione così importante ed estesa di questa tipologia di tamponi e l’abbiamo fatto – ha concluso Razza – pensando soprattutto alle scuole». L’Assessore ha fatto il punto sulla situazione del Coronavirus in Sicilia: «Nel complesso ad oggi in Sicilia sono stati 170.800 i test sierologici effettuati. Se ai test si aggiungono i tamponi, in totale 402.836, …









Leggi la notizia completa