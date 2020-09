Il presidente dell’ASD Castelvetrano Selinunte replica all’assessore Foscari

Dopo la nostra intervista all’assessore allo sport Filippo Foscari in merito alla vicenda delle mancate risposte all’Asd Castelvetrano Selinunte sulla disponibilità dei campi, abbiamo ricevuto la garbata risposta da parte del presidente del sodalizio castelvetranese, Ciro Piccolo che ha precisato alcune inesattezze riferite dal Foscari. Ecco la lettera integrale:

“Come Presidente dell’A.S.D. Castelvetrano Selinunte mi corre l’obbligo di chiarire alcuni punti riguardo l’intervista a Lei rilasciata dall’Assessore Foscari. Non è una risposta, non è “contro”…,non ci sono implicazioni “politiche”, né tanto meno vuole essere una polemica, ma solo una doverosa ma inevitabile puntualizzazione su ciò che è stato asserito in riferimento alla questione campi sportivi. Con Filippo abbiamo un’amicizia più che ventennale, che risale alla fondazione della società di calcio “Palmosa Civitas”, poi Filippo ha legittimamente intrapreso altre strade , per fare calcio giovanile. Alla riunione con le realtà calcistiche di …









Leggi la notizia completa