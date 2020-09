“Il mio disastroso primo giorno di scuola ad Erice” 

Sono un Papà…

ma i figli non sono miei?….

…gradirei decidere io la scuola da fargli frequentare!

In questo Paese ormai la libertà di scelta è diventata optional !!!!!

Nemmeno quando si tratta dei nostri figli , a volte ci lasciano la piena facoltà di decidere e prendere scelte in bene per il loro futuro!

Capita qui da noi, ad ERICE, che un Papà come me … iscriva suo figlio in una Scuola per iniziare la Prima elementare ma che il 14 settembre gli venga Comunicato che dovrà portarlo in un’ altra!!!!

FATTI VERI…

Io … si proprio io … Tore Fileccia ho iscritto mio figlio “Vito” alla Giovanni Paolo II (contrada Pegno) … scuola di infanzia(che lui ha frequentato per 3 anni) e scuola elementare (dove ho scelto di iscriverlo per fargli vivere con continuità e leggerezza il traghettamento verso la scuola dell’obbligo).

Ma ieri 14 SETTEMBRE mi è stato comunicato che per decisione della Dirigente (a …









Leggi la notizia completa