Il mega striscione “Grazie Bulgarella”, ha comprato il Trapani Calcio?

“Grazie Bulgarella”. Lo striscione comparso da Stuzzichello Burger, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, di certo non è passato inosservato accendendo l’entusiasmo dei tifosi granata.

Andrea Bulgarella, imprenditore edile, ha rilevato il Trapani calcio dopo l’ultimatum dato da Fabio Petroni a C’è chi il Trapani lo ama? “Macché- dice il costruttore agli amici più fidati- Sono andato lì a mangiare un panino e mi hanno ringraziato esponendo questo striscione”. Passano le ore e il mistero si infittisce.

A svelare l’arcano è il proprietario di Stuzzichello. “È un modo – dice Antonio Gabriele – per ringraziare Bulgarella per quanto ha fatto per questa città. Di persone come lui a Trapani ce ne vorrebbero cento”. Le vicende calcistiche, quindi, non c’entrano niente? Ma sarà vero?









