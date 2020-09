I vigili urbani di Trapani aspettano ancora gli straordinari del 2019 

Siamo alle solite. Ancora una volta i vigili urbani di Trapani devono fare i conti con ritardi diventati sistematici e mortificanti. Ancora oggi, infatti, i “caschi bianchi” attendono il pagamento degli straordinari relativi al 2019, dal primo luglio al 31 dicembre, la responsabilità del 2019 (ma soltanto alcuni) e le performance del 2020. Non è la prima volta che gli agenti della polizia municipale devono fare i conti con una situazione del genere.

Frattanto, sulla vicenda è intervenuto l’assessore comunale Fabio Bongiovanni: “I ritardi non dipendono dalla Ragioneria, bensì dall’Ufficio personale. Mi informerò, comunque, con la dottoressa Bivona per cercare di capire come mai queste spettanze finora non sono state pagate”









