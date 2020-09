Giovanni Lupo, 16enne castelvetranese giocherà in serie C nella Vibonese

Il Castelvetrano Selinunte cede Lupo alla Vibonese.

Un’altra grande notizia per il calcio Castelvetranese. La societa’ Castelvetrano Selinunte comunica di aver ceduto il proprio tesserato Giovanni Lupo, classe 2004 alla Vibonese Calcio, squadra che milita nel campionato Professionistico di Lega Pro.

Il ragazzo che ha fatto tutta la trafila delle varie categorie del settore giovanile e che l’anno scorso ha disputato una grande stagione vincendo il campionato Regionale Under 16 con la nostra squadra, aveva attirato l’attenzione di tante societa’ professionistiche.

Giovanni Lupo e’ il classico trequartista dai piedi buoni con una classe cristallina, grande visione di gioco e ottime qualita’ nei tiri da fuori.

Disputera’ il prestigioso Campionato Nazionale Under 17 che comprende tutte le squadre professionistiche di Lega Pro.

Grande soddisfazione per la nostra societa’ e per tutti I nostri allenatori che lavorano con enorme professionalità’ e passione

Un grande in bocca al lupo a Giovanni per la …









Leggi la notizia completa