Faida per la droga tra la Sicilia e il Belgio. Sette arresti

Nell’operazione congiunta di questa notte delle squadre mobili di Agrigento e Palermo, e del Servizio centrale operativo della Polizia, sono finite in carcere sette persone. Quattro in Sicilia e tre all’estero: Antonino Bellavia, classe ’72, Calogero Bellavia dell’89, Calogero Ferraro classe ’78, Carmelo Nicotra dell’82, Gerlando Russotto classe ’89, Carmelo Vardaro del ’76, Vincenzo Vitello classe ’56.

Sono cinque i morti ammazzati e altrettanti gli agguati falliti nella faida scoppiata per il traffico di droga tra la Sicilia e il Belgio.

I reati contestati agli arrestati sono traffico internazionale di droga, tentato duplice omicidio, estorsione, detenzione di armi. L’indagine è curata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Claudio Camilleri, Gianluca De Leo, Calogero Ferrara e Alessia Sinatra.

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Francesco Lo Voi, tramite Eurojust, per la prima volta ha dato vita a un Joint Investigation Team con la polizia federale di Liegi.

Gli agguati e …









Leggi la notizia completa