Dodici proposte per rigenerare Marsala. Venerdì l’evento Marsarà

L’ambientalismo della Sicilia Occidentale terrà a battesimo venerdì prossimo, 18 settembre, una nuova “creatura” dal nome strano, allegro e battagliero: Marsarà. Nulla di misterioso però in questo nome, si tratta semplicemente del nome di Marsala coniugato al futuro. Come dire, “Marsala sarà”.

Quello che si annuncia nella manifestazione-evento che si svolgerà a partire dalle 17 al Borgo Marinaro di Sappusi – il popolare rione situato sul lato nord del litorale marsalese – è una serie di interventi, inframezzati da siparietti artistici.

Verranno lanciate dodici proposte atte a sollevare una consapevolezza comune rispetto all’assetto ambientale della città, che deve svilupparsi ancor di più in termini di sostenibilità, rispetto degli spazi comuni, vivibilità delle vie di comunicazione.

Una vera e propria rivoluzione verde, che dalla richiesta di piste ciclabili fino a quella di stroncare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, riguarderà vari aspetti delle dinamiche ambientali di Marsala e del …









