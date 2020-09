Coronavirus, trasferita a Palermo la donna marsalese ricoverata in rianimazione

La paziente marsalese affetta da Covid-19 che, questa mattina era stata ricoverata al “Paolo Borsellino”, nel reparto di rianimazione, dopo averlo sgomberato, è stata trasferita in un ospedale palermitano.

In provincia di Trapani la Regione ha deciso di puntare sull’ospedale di Mazara come struttura in grado di accogliere i pazienti Covid, solo che al momento la struttura non è pronta e i pazienti vengono smistati nei nosocomi palermitani: il Cervello, l’Ismett e l’ospedale di Partinico.

L’ospedale di Marsala, infatti, mentre in primavera era stato trasformato in Covid-Hospital, causando la chiusura di tutti gli altri reparti, ora si ritrova a non avere nemmeno i reparti di malattie infettive che l’assessore Razza assieme a mezza giunta del Governo Musumeci aveva promesso di realizzare in città, al vecchio ospedale “San Biagio”.

Il tutto, presentato alla stampa con tanto di progetto e carte alla mano, alla presenza del candidato sindaco di Marsala, Massimo Grillo, …









