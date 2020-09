Coronavirus, Razza: “Il sistema preparato per il Covid-19 e per continuare a curare le altre patologie”

“Abbiamo preparato il sistema sanitario regionale ad accogliere i pazienti Covid ma soprattutto a continuare l’attività sanitaria normalmente”, lo ha detto l’assessore alla salute Ruggero Razza che ha tracciato un bilancio ma anche fatto il punto sulla situazione Coronavirus in Sicilia nel corso di una conferenza stampa.

Intanto a Marsala si registra dopo quattro mesi un ricovero in terapia intensiva, nonostante l’ospedale marsalese non può, secondo quanto stabilito dalla Regione, ricevere pazienti Covid.

“Al 15 settembre a fronte di 407mila tamponi ci sono 5306 casi positivi, ai quali si aggiungeranno quelli di oggi – dice Razza – . Sono 1800 i positivi nell’Isola e con la giornata di oggi saranno circa 1900. Gli ospedalizzati sono 136 ricoverati e 16 in terapia intensiva. Questo significa che si ha un impatto molto più basso dell’ospedalizzazione anche perché è migliorata la capacità di risposta del sistema.

“L’incidenza dei positivi sui tamponi effettuati e dell’1,7%. Questo …









