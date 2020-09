Coronavirus, 211 contagi nel trapanese. L’Oms: “L’Europa non è fuori dai guai”

Aumentano ancora i casi di Coronavirus nel trapanese, ma tutto sommato i numeri sono rimasti contenuti nelle ultime 24ore, appena tre unità in più rispetto alla giornata di domenica.

Sono infatti 211 i positivi al Coronavirus in provincia. Sono così distribuite nelle varie città: Alcamo 18; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 12; Erice 8; Gibellina 0; Marsala 23; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 10; Salemi 42, Santa Ninfa 6; Trapani 42; Valderice 6; Vita 2, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1. Aumentano i ricoverati, ora sono 13 e nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare obbligatorio si trovano attualmente 198 persone, mentre i decessi totali sono 6. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati dall’Asp di Trapani 26.706 tamponi, 10.017 test sierologici su personale sanitario e 1.734 test per ricerca antigene.

I dati in Sicilia – Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 65 sei sono migranti, …









