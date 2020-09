Bonus bebè 2020, in Sicilia 1 milione in più per le famiglie 

Bonus bebè: in Sicilia aumentano i fondi a disposizione per tutte le famiglie che risulteranno idonee a ottenere il beneficio economico per i nuovi nati.

Bonus bebè 2020: buone notizie per le famiglie siciliane per quel che riguarda i sostentamenti economici pensati dal governo, a seguito dell’emergenza Covid-19. Grazie a una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dall’assessore delle Politiche sociali, Antonio Scavone, il governo Musumeci ha stanziato un ulteriore milione di euro sulla misura “bonus bebè”, aumentando di fatto il numero delle famiglie che beneficeranno dell’assegno da 200 a 1200.

“L’obiettivo prefissato – ha dichiarato l’assessore Scavone – è quello di favorire e tutelare la natalità e sostenere anche finanziariamente la crescita demografica”.

Chi può richiedere l’aiuto economico per i nuovi nati? A presentare istanza potranno essere i residenti in Sicilia da almeno 10 anni, che abbiano cittadinanza italiana e comunitaria, ma anche extracomunitari titolari di permesso di …









