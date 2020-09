Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale “SAFETY DAYS” promossa da Roadpol – European Roads Policing Network

L’iniziativa svolta con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2020), con lo scopo di ottenere a livello europeo, una giornata, quella del 16 settembre 2020, a zero vittime sulle strade.

Ulteriori e collaterali scopi della campagna ROADPOL “SAFETY DAYS” sono quelli di:

1) aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento;

2) richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per ilo 2020 ma confermato per il 2030;

3) dimostrare che con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

In occasione di tale operazione la Polizia Stradale predisporrà sull’intero territorio nazionale mirati servizi volti alla riduzione delle principali …









