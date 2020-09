Aggiornamento di Alfano sui 13 contagiati a Castelvetrano

Il sindaco della città, Enzo Alfano, torna a fare il punto della situazione riguardo i casi di positività registrati a Castelvetrano.

«Attualmente i casi positivi a Castelvetrano sono 13» – ha detto il sindaco – « tre sono ricoverati presso strutture ospedaliere fuori dalla provincia, invece, dieci si trovano in quarantena obbligatoria presso le loro case». Poi Alfano precisa: «i tre soggetti sottoposti a ricovero non si trovano in terapia intensiva».

Secondo i medici, i contagiati provengono dal ceppo del ristorante “La Giummara” di Salemi «qualcuno probabilmente non è stato prudente abbastanza e non ha rispettato le regole; invito la cittadinanza a maggiore senso di responsabilità» – ha detto il sindaco.

In conclusione, Enzo Alfano, ha fatto un cenno sulla riapertura delle scuole rivolgendosi ai genitori: «misurate la temperatura dei vostri figli e se non stanno molto bene, teneteli a casa».

Ecco il VIDEO

