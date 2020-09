62^ Monterice, il sopralluogo tecnico sul percorso di gara

Riunione presso il Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Trapani e poi sopralluogo tecnico sul percorso per verificarne le condizioni al fine dello svolgimento della gara. I primi passi operativi in vista della 62a edizione della “Monterice”, la cronoscalata valida per il Campionato italiano di velocità in montagna, si sono mossi ieri.

Presso il palazzo Riccio di Morana (sede dell’ex Provincia) si è tenuta una riunione, presieduta dal Segretario generale dell’ente, Giuseppe Scalisi, per fare il punto sugli interventi da effettuare sulla SP1 che da Valderice arriva a Erice, tratto di strada individuato come circuito della gara. Per l’occasione è arrivato a Trapani Oronzo Pezzolla, supervisore alla sicurezza ACI Sport.

Dopo la riunione si è svolto un sopralluogo tecnico sulla SP1, alla presenza dei tecnici del Libero Consorzio, del Genio Civile, dello stesso Pezzolla, del Presidente Aci Trapani, Giovanni Pellegrino e del sindaco di Valderice, Francesco …









